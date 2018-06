Premio a Liomatic per welfare famiglia

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - E' un welfare "orientato alla famiglia" quello dell'azienda perugina Liomatic che per questo ha ricevuto il riconoscimento per il Miglior welfare aziendale dell'anno" promosso dall'Associazione famiglie numerose.

Operante nel settore della distribuzione automatica, è stata fondata nel 1973 da Paolo Caporali oggi affiancato nella gestione dalla moglie e dalle figlie Ilaria e Camilla. Liomatic - si legge in un comunicato diffuso da Confindustria - ha messo a disposizione permessi retribuiti per i colloqui scolastici, per l'inserimento dei figli all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia e per visite specialistiche ed esami diagnostici.

Ha ampliato, inoltre, la possibilità per il lavoratore di ottenere in anticipo parte del trattamento di fine rapporto per far fronte a spese straordinarie.

"Sono molti anni che prestiamo particolare attenzione alle esigenze dei nostri collaboratori, con particolare riguardo a quelle familiari" spiega l'amministratore delegato di Liomatic Ilaria Caporali.