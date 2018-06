Arrivano 30 milioni per infrastrutture

Sono state definitivamente attribuite alla Regione Umbria risorse per circa 30 milioni di euro per interventi in infrastrutture, rigenerazione urbana e sistema per accesso ai centri storici.

Si tratta - spiega Palazzo Donini - di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, previste dall'Addendum al Piano operativo infrastrutture, approvato dal precedente Governo.