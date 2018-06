Gdf sequestra eroina per 250 mila euro

Avrebbero fruttato oltre 250 mila euro le circa 8 mila dosi di eroina che si sarebbero potute confezionare con 600 grammi di droga, "a elevatissimo grado di purezza", sequestrati a Perugia dalla guardia di finanza in due diverse operazioni. Arrestati i presunti spacciatori, entrambi di origini africane.

Dagli accertamenti è emerso che sulla piazza perugina l'eroina viene ceduta a prezzi sempre più bassi. Anche - secondo le fiamme gialle - in micro-dosi dal costo di 5 euro.

Uno degli stranieri è stato rinchiuso nel carcere di Perugia mentre l'altro è stato condannato per direttissima a due anni di reclusione.