Ancora assunzioni ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 20 GIU - L'Azienda ospedaliera di Terni procede con la stabilizzazione del personale precario, in applicazione dell'accordo siglato con i sindacati della dirigenza e del comparto, e assume anche nuovo personale a tempo determinato per far fronte alla fisiologica carenza che si aggrava nel periodo estivo.

Per quanto riguarda i lavoratori precari - in base a quanto riferisce il Santa Maria -, in questa prima fase sono state stabilizzate 29 unità, 16 infermieri, tre ostetriche e 10 dirigenti medici.

Il percorso di stabilizzazione proseguirà poi, come definito nell'accordo regionale, con l'individuazione di ulteriori lavoratori che abbiano ugualmente maturato i requisiti previsti dalla normativa, anche valutando i servizi prestati in altre aziende del Ssn, e per i quali quindi si sta procedendo ai dovuti accertamenti.