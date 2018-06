Sen. FI Modena in Commissione Giustizia

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - Il senatore umbro di Forza Italia Fiammetta Modena entra a far parte della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. A designarla è stata la presidente del Gruppo di FI, Anna Maria Bernini.

La Commissione Giustizia si riunirà giovedì in mattinata.

All'ordine del giorno le procedure di insediamento e l'elezione dell'ufficio di presidenza.

Modena è avvocato ed ha ricoperto a lungo l'incarico di consigliere regionale in Umbria. (ANSA).