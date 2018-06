Officina culturale 2.0 di nuovo attiva

Per la prima volta dopo il terremoto tornano a riunirsi e a organizzare attività i giovani dell'associazione Officina culturale 2.0 di Norcia.

L'associazione, nata nel 2016 ma costretta a subire uno stop a causa del sisma, è composta da sei giovani, con età tra 20 e 25 anni, che organizzano presentazioni di libri, concerti e contest fotografici. "Studiamo tutti all'Università e in posti diversi - spiega Pietro Iambrenghi, uno degli associati - ma questa è la nostra casa comune, perciò sentiamo l'esigenza di fare qualcosa per la nostra città". Il primo evento sarà la presentazione del libro di Nicola Mariuccini, "Nighthawks", il 20 giugno alle 16 a palazzo Seneca. L'appuntamento proporrà anche un concerto di un duo pianoforte e voce ed è organizzato in collaborazione con la scuola di musica Vms di Perugia.

"Abbiamo deciso di chiamarci Officina culturale 2.0 perché la nostra associazione è un luogo dove si costruiscono le idee - ha concluso Iambrenghi - moderne e 2.0 appunto".