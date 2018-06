Da Perugia a Castelluccio in bici

E' stata ribattezzata "La 300" quanti sono i chilometri, andata e ritorno che separano il capoluogo umbro al borgo dei Sibillini distrutto dal sisma la pedalata di solidarietà da Perugia a Castelluccio di Norcia che si svolgerà domenica 24 giugno.

L'iniziativa è stata presentata a Perugia. Si tratta di un evento sportivo non agonistico, ideato dall'associazione "Sempre sui pedali" con il patrocinio dalle amministrazioni comunali di Perugia e Norcia.

"Questa giornata - ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno - porterà gioia e regalerà alla nostra gente molto più di quello che avete pensato di poter donare. Il fatto di attraversare il nostro territorio in bicicletta e le le vostre famiglie che vi accompagneranno e visiteranno la nostra città, è importante per tutti noi che abbiamo bisogno di queste carezze".

"Speriamo che quando saliremo a Castelluccio la fioritura sia nel massimo splendore", è stato invece l'augurio del sindaco Andrea Romizi.