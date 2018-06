Porzi, scuola-lavoro grande opportunità

"L'alternanza scuola-lavoro è una grande esperienza per gli studenti di oggi che hanno la possibilità di misurarsi con il mondo delle professioni. E anche l'Assemblea legislativa dell'Umbria è in campo, mettendosi a disposizione della crescita e della formazione dei nostri giovani": così la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, salutando gli studenti dei licei scientifici 'Galilei' e 'Alessi', impegnati per due settimane in un progetto di 'alternanza' a Palazzo Cesaroni.

"Questi progetti - ha detto la presidente - sono fondamentali tanto negli istituti professionali quanto nei licei, andando a colmare quella differenza tra la preparazione scolastica e le esigenze del mondo del lavoro. La presenza degli studenti a Palazzo Cesaroni è motivo di orgoglio, perché dimostra l'interesse verso la nostra istituzione e il suo ruolo nella società".