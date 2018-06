Marini festeggia 80 anni Luigetti

La presidente della Regione, Catiuscia Marini, è intervenuta alla "festa di compleanno" per gli 80 anni dell'imprenditore Giancarlo Luigetti, alla Villa del Pischiello, sede dell'Art, società di cui è presidente e amministratore delegato. Nata nel 2000, vi operano decine di ingegneri e ricercatori che si occupano della fornitura di prodotti per la Formula 1, soprattutto telemetria, trasmissione radio, acquisizione ed elaborazione dati.

"La storia imprenditoriale di Giancarlo Luigetti, il suo personale successo e quello dell'Art - ha sottolineato Marini -, rappresentano la più palese dimostrazione che si può essere piccoli, vivere in una piccola regione, lontano dalle grandi aree industriali ed urbane, ma al tempo stesso rappresentare una straordinaria realtà industriale ed una avanzatissima esperienza di ricerca ed innovazione tecnologica".

Presente anche il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni, il quale ha parlato di "un sogno che si sta realizzando giorno dopo giorno".