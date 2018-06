'Funziona' il 118 su barca al Trasimeno

"Il 118 lacustre funziona e dà risposte importanti all'interno della rete regionale dell'emergenza-urgenza, sia per le attività ordinarie sia per quelle straordinarie di soccorso in tutto il territorio del lago, isole incluse": così l'assessore regionale alla Salute, Luca Barberini, a proposito del nuovo servizio 118, attivato nell'area del Trasimeno, con una speciale imbarcazione sanitaria, in grado di portare soccorso ad abitanti e turisti.

A circa due mesi dall'attivazione, è stato fatto il punto della situazione a Passignano sul Trasimeno, con operatori sanitari e tecnici. Presenti anche Francesco Borgognoni, responsabile della Centrale operativa 118, e Sandro Pasquali, sindaco di Passignano.

"Si tratta di un servizio che si integra perfettamente con la rete regionale del 118 - ha sottolineato Barberini - e che ci consente di essere presenti su tutto il territorio regionale, assicurando prestazioni sanitarie efficaci e di qualità anche in zone più marginali".