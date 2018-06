Corso di rianimazione a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - L'associazione di volontariato ambuLaife di Terni, che ha come società scientifica di riferimento nazionale "Salvamento Academy", ha svolto a Norcia un corso di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore cui hanno partecipato 20 persone.

Nella stessa occasione sono stati donati tre defibrillatori alla comunità nursina, di cui uno in collaborazione con l'azienda Mondia di Bastia Umbra, che saranno posizionati in luoghi strategici della città, come lo stadio e la scuola. "Grazie di questo prezioso e dono e per continuare a mettere a disposizione il vostro tempo e quindi permettere che Norcia diventi una città cardio protetta" ha detto il sindaco Nicola Alemanno. "Anche nell'ottica di smart city c'è bisogno di queste conoscenze. Il nostro obiettivo ambizioso - ha aggiunto - è ricercare l'eccellenza in ogni condizione". Con i corsi realizzati fino ad ora, con il supporto di Alessandra Apollonio e Lucrezia Amici, sono già circa 70 i nursini formati alla prevenzione.