Da Regione fondi promozione sociale

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - La Regione ha messo a disposizione oltre 735 mila euro per sostenere iniziative e progetti promossi da associazioni di volontariato e di promozione sociale presenti sul territorio. Il bando è stato pubblicato sul Bollettino unico regionale dell'8 giugno, con scadenza il 31 luglio, in attuazione del nuovo Codice del Terzo settore. È rivolto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri della Regione Umbria.

"È la prima volta - spiega Luca Barberini, assessore regionale al Welfare - che in Umbria viene promosso un bando di queste dimensioni, con un fondo specifico a sostegno del mondo dell'associazionismo e del volontariato. L'obiettivo è rafforzare le realtà che operano in questo ambito e dare attuazione concreta ai principi del nuovo Codice del Terzo settore, sostenendo lo sviluppo sul territorio di progetti e servizi innovativi, capillari e realmente incisivi, a favore delle persone e dei loro bisogni".