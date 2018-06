Sisma,in Umbria 555 pratiche danni lievi

(ANSA) - PERUGIA, 9 GIU - Sono 555 le pratiche - sulle 5mila attese - presentate all'Ufficio speciale ricostruzione (Usr) della Regione Umbria per il recupero degli edifici abitativi danneggiati in maniera lieve dai terremoti del 2016. A queste se ne aggiungono altre 47 della ricostruzione pesante. Quelle autorizzate e che quindi consentono l'avvio dei cantieri sono 164 per la ricostruzione leggera e 2 per quella con danneggiamenti gravi. Sul fronte delocalizzazioni delle attività produttive sono 411 le richieste avanzate e ne sono state autorizzate 157. Sono 22 le pratiche depositate per la ristrutturazione degli insediamenti produttivi e una autorizzata. Ventisei le richieste di recupero per gli edifici agricoli e ne sono state accordate 9. E' quanto si evince dai dati, aggiornati al 24 maggio scorso, messi a disposizione dell'ANSA dallo stesso Usr regionale. In totale, la Regione, attraverso la struttura del vice commissario straordinario che fa capo alla Protezione civile, assiste ancora 7.360 cittadini.