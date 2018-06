potenziato servizio Dialisi ad Amelia

(ANSA) - TERNI, 6 GIU - Trentotto pazienti in cura, tre volte alla settimana, con oltre 4.700 trattamenti eseguiti nel 2017: questi i principali dati di attività del servizio Dialisi del presidio ospedaliero S. Maria dei Laici di Amelia, che sarà possibile "incrementare notevolmente" con le misure adottate in questi giorni dalla direzione dell'Azienda Usl Umbria 2, con l'aumento di posti letto e personale. L'obiettivo - spiega una nota - è di arrivare, a regime, a circa 6.000 prestazioni annue.

In particolare, si tratta di quattro nuovi posti letto, di cui tre già attivati da circa un mese, oltre agli otto storicamente disponibili, e due nuove unità infermieristiche che hanno potenziato la pianta organica formata da nove operatori e da una coordinatrice. A ciò si aggiunge l'impegno dei sei nefrologi dell'Azienda Usl Umbria 2 che continuano a garantire anche attività ambulatoriali nefrologiche e reumatologiche.