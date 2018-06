Sanità: Marini,il lavoro concreto premia

(ANSA) - PERUGIA, 3 GIU - "Il lavoro concreto premia sempre": così sui social network la presidente Catiuscia Marini ha commentato la classifica (con l'Umbria al primo posto) della scelta delle cinque Regioni tra cui andranno selezionate le tre "benchmark" (unica certezza proprio per l'Umbria, automaticamente selezionata) per determinare i parametri di riparto del fondo sanitario 2018, secondo quanto riporta il Quotidiano sanità. "Nel 2012 - ha scritto ancora la presidente - ho voluto tenacemente la riforma sanitaria regionale, i dati del 2015 che portano l'Umbria ad essere prima ci hanno dato ragione. Umbria Regione benchmark dopo essere stata sempre tra le prime tre e per la seconda volta prima".