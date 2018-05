Sessione europea Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà martedì 29 maggio, dalle 9.30 per la "Sessione regionale europea".

Tre gli atti all'ordine del giorno. Relatore in aula sarà il presidente della prima Commissione, Andrea Smacchi. Saranno esaminati la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'unione europea; il Programma legislativo annuale 2018 della Commissione europea; il Rapporto sugli affari europei.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube (https://goo.gl/GWxLm8) e sul sito istituzionale Alumbria.it.