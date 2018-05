Usl 2-Inail contro incidenti lavoro

(ANSA) - TERNI, 25 MAG - Ha l'obiettivo di moltiplicare, attraverso attività formative, le buone pratiche e le misure di prevenzione per ridimensionare il fenomeno infortunistico sul lavoro, il protocollo d'intesa tra Usl Umbria 2 e direzione Perugia-Terni dell'Inail firmato nella sede ternana dell'azienda sanitaria.

L'accordo - spiega una nota congiunta - prevede "efficaci interventi formativi" nel socio-sanitario per offrire ai lavoratori una concreta opportunità di conoscenza e di approfondimento nella gestione organizzativa e nella prevenzione dei rischi che statisticamente producono il maggior numero di eventi infortunistici (movimentazione dei carichi, stress lavoro correlato, rischio chimico-biologico).

In particolare Inail e Usl 2, attraverso un gruppo di lavoro interistituzionale con compiti operativi, si impegnano a co-progettare e realizzare l'intervento formativo (due giornate a Terni e due a Spoleto), mettere a disposizione unità del proprio personale e risorse strumentali per realizzare tali attività.