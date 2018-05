Umbria jazz a Pechino con Bosso-Karima

Umbria jazz torna in Cina. Il 26 maggio, sul prestigioso palcoscenico del National center for the performing arts di Pechino saliranno il Fabrizio Bosso quartet e Karima, ospite speciale Rosario Giuliani.

Uj ha tenuto nel Paese orientale numerosi concerti negli ultimi tre anni.

Per la prima volta è stato scelto il National center for the performing arts di Pechino, una struttura che ricorda un'astronave, situata alle spalle di Piazza Tienanmen. Questa iniziativa - sottolinea Umbria jazz - "conferma, anzi segna un salto di qualità, nella presenza del festival all'estero, con la mission di promuovere la musica ed i musicisti italiani e nello stesso tempo il turismo e le eccellenze della sua terra di origine. Un compito che il festival si è sempre assunto, in collaborazione con le istituzioni, a partire dalla Regione Umbria".

Uj ha rivolto "un ringraziamento particolare" all'ambasciata d'Italia e all'Istituto italiano di cultura di Pechino.