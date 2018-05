Norcia diventa argomento tesi laurea

Norcia e il post sisma come argomento di tesi di laurea. Da diversi atenei italiani sono giunte richieste di contatto, da parti di studenti laureandi, al sindaco Nicola Alemanno per avere testimonianza diretta nella gestione dell'emergenza e capire come si sta impostando la ricostruzione.

Lo ha annunciato il Comune. Alemanno spiega di avere incontrato diversi studenti. "Ho portato il mio contributo al loro elaborato di laurea - ha detto - dedicandogli molto volentieri del tempo per raccontare e spiegare quanto accaduto in questi mesi nella nostra città. Fa molto piacere sapere che ci sono studenti che dedicano la loro attenzione al nostro territorio e alla sua ripartenza. Con loro ho parlato di quello che è stato fatto e di cosa si sarebbe potuto e dovuto fare. L' attenzione dei giovani verso il nostro territorio è particolarmente significativa, ci dà grande speranza nel guardare al futuro con fiducia e ottimismo".