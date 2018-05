Porzi, preservare messaggio Falcone

"Le istituzioni devono continuare a preservare e a tramandare il messaggio di grandi uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino attraverso iniziative in grado di coinvolgere sempre di più i giovani": così la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, intervenendo nella sala consiliare di Palazzo Cesaroni a un incontro con le scuole in occasione dell'anniversario per le stragi di Capaci. Dedicato agli 'angeli custodi', gli uomini delle scorte di Capaci e via D'Amelio.

"L'insegnamento di Falcone - ha spiegato Porzi - che insieme a Francesca Morvillo e agli uomini della scorta perse la vita nel tragico attentato, resta e deve restare un faro per l'azione politica e amministrativa di chi ha responsabilità nella cosa pubblica, dove occorre impegnarsi per rendere indelebili parole come legalità, giustizia e uguaglianza. E i giovani risultano quanto mai fondamentali, un vero strumento di legalità in grado di portare avanti la lotta alla mafia e a qualsiasi forma di malaffare".