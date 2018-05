Shalabayeva conferma, fu rapimento

"Quello mio e di mia figlia Alua fu un rapimento". Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov espulsa dall'Italia, messa su un aereo e rispedita in Kazakistan, conferma in tribunale a Perugia la sua versione di quanto accadde quel 31 maggio del 2013. La donna è stata sentita dal Gip Carla Giangamboni con la formula dell'incidente probatorio nell'udienza sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura nei confronti di 11 persone, accusate a vario titolo di sequestro di persona e falso: l'allora capo della squadra mobile di Roma e attuale questore di Palermo Renato Cortese, l'allora capo dell' ufficio immigrazione di Roma e attuale questore di Rimini Maurizio Improta, il giudice di pace Stefania Lavore, cinque poliziotti e tre funzionari dell'ambasciata kazaka di Roma.

"La signora Shalabayeva - ha detto l'avvocato Astolfo D'Amato - ha confermato la sua versione, punto per punto".

L'udienza riprenderà il 30 maggio, quando toccherà alle difese.