Freccialink tra Assisi e Firenze

Il nuovo collegamento Freccialink che collegherà Assisi al circuito delle Frecce per Bologna, Milano e Venezia è la principale novità dell'operaio estivo di Trenitalia in vigore dal 10 giugno.

Due le corse ogni giorno: alle 15,04 la partenza dal piazzale della stazione ferroviaria di Assisi, per giungere a Firenze Santa Maria Novella alle 17,40; per chi viene dal nord, partenza del bus da Firenze alle 10,19 ed arrivo nella città di San Francesco alle 12,55.

I collegamenti saranno operati con bus dedicati, dove i viaggiatori saranno accolti e assistiti dal personale di Trenitalia.