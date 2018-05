Cucinelli, vorrei una casa Castelluccio

"Norcia è il borgo dello spirito, Castelluccio il più bel posto del mondo": a dirlo è Brunello Cucinelli, imprenditore umbro del cachemire, impegnato nel recupero della torre civica, del teatro e del museo della Castellina di Norcia, lesionati dal terremoto. Nel giorno della presentazione delle opere di ristrutturazione, ha svelato anche la sua intenzione di "acquistare una casa a Castelluccio, magari proprio al centro del paese".

"Dobbiamo immaginare Castelluccio tra 500 anni - ha detto Cucinelli - e pensarlo come un luogo unico al mondo. Norcia e Castelluccio saranno ricostruiti ancora più belli di come erano prima del sisma".

Parlando di Norcia, Cucinelli ha spiegato che per lui è "speciale e San Benedetto è la guida cui mi ispiro".

Alla domanda su cosa suggerirebbe di fare, sotto il profilo lavorativo, ai giovani di Norcia, l'imprenditore ha risposto: "riscoprire antichi mestieri e avere il coraggio di attendere".