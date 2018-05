A Norcia 500 mandati pagamento Cas

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 MAG - A Norcia emessi circa 500 mandati di pagamento del Cas-Contributo di autonoma sistemazione per il bimestre gennaio-febbraio. A comunicarlo è Il Comune attraverso una nota stampa. L'area economica finanziaria del Municipio fa sapere che serviranno un'altra decina di giorni per completare l'accredito a tutti i beneficiari, specificando che "non appena la Regione Umbria provvederà a trasferire i fondi necessari, si potrà procedere anche alla liquidazione per i mesi di marzo ed aprile".

Nelle settimane scorse molti cittadini aventi diritto si erano lamentati dei ritardi delle erogazioni, tanto che era intervenuto direttamente il sindaco, Nicola Alemanno, nel corso del consiglio comunale dell'8 maggio, a fare chiarezza sulla tempistica.