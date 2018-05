Nuova auto medica per 118 Media Valle

Il servizio 118 della Media Valle del Tevere ha rinnovato il parco macchine sostituendo l'attuale auto medica con un nuovo mezzo attrezzato ed equipaggiato per il soccorso avanzato. Con materiale e strumentazione di alto profilo tecnologico e un medico e un autista soccorritore a bordo, che vengono allertati per i casi più gravi ed urgenti (i codici rossi).

"Il nuovo mezzo è stato scelto in base alle esigenze del servizio e alle tipologie stradali del territorio - ha sottolineato Andrea Casciari direttore generale della Usl Umbria 1 -, individuando pertanto un'auto che presenta potenza adeguata, trazione integrale 4x4 e una maggiore altezza dal terreno, per poter affrontare soccorsi anche su strade impervie.

Il mezzo di soccorso è dotato di tutto l'occorrente per la rianimazione cardio-polmonare avanzata, per il supporto ai politraumi e gravi ustionati e per le emergenze pediatriche".