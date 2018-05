Trevi, Todini rilancia il Grand Tour

Rispolvera il Grand tour rileggendolo in chiave moderna, il candidato sindaco di Trevi Franco Todini (per la lista "Todini Sindaco a Trevi", sostenuta da Fi, Fdi e Lega), per "lanciare la città e il suo territorio a livello internazionale": in occasione della presentazione del programma e dei candidati, l'ex segretario generale del Consiglio regionale dell'Umbria ha illustrato il suo progetto di una "Casa dei racconti di viaggio di Trevi", e di un parallelo Festival dei blogger di viaggio.

Trevi, il territorio circostante, con le fonti del Clitunno, e l'Umbria in generale erano mete privilegiate del lungo viaggio svolto dai ricchi giovani dell'aristocrazia europea a partire dal 17/o secolo, e raccontato dai grandi narratori del tempo, come lord Byron. "I blogger - ha osservato Todini - sono i moderni narratori, che, attraverso la descrizione delle proprie esperienze di viaggio, sono in grado di motivare ed orientare le vacanze degli stranieri in Italia".