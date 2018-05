Torna Porchettiamo, festival porchette

Porchettiamo, il Festival delle porchette d'Italia in programma come sempre a San Terenziano di Gualdo Cattaneo dal 18 al 20 maggio, festeggia per l'edizione 2018 il suo decennale. "Porchettiamo X" è quindi lo slogan scelto per questa edizione.

La piazza principale di San Terenziano si colorerà ancora di porchette. Ci sono quelle vicine di Grutti, Bevagna e Casalalta, quella di Ariccia e la versione marchigiana. E poi la calabrese rigogliosa e piccante e la grande novità di quest'anno: la porchetta siciliana da maiale nero dei Nebrodi. Sempre in piazza, alcuni dei cuochi più brillanti della regione propongono i loro panini d'autore nello spazio "In Punta di Porchetta". Nel Giardino del Castello inoltre, come al solito, i tanti amici del migliore street food italiano con "Porchettiamo&Friends", come il lampredotto fiorentino, o la torta al testo e le olive ascolane. Oltre a una gustosa novità napoletana e una in arrivo dalla più vicina Trevi: le lumache in porchetta della Lumacheria trevana.