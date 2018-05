Studenti a Polo armi leggere Terni

Il Polo mantenimento delle armi leggere di Terni apre le proprie porte agli studenti: si è infatti tenuta la prima delle visite didattiche, dalla durata di due giorni, che interesseranno in totale un centinaio di alunni dell'Itt Allievi-Sangallo e dell'Ipsia Pertini.

La giornata si è aperta con la cerimonia dell'alzabandiera, nel cortile del Polo, alla presenza del direttore, il colonnello ingegnere Giuseppe Dei Bardi, ed è continuata con una presentazione agli studenti dell'ente, della sua storia e delle lavorazioni che vengono svolte all'interno dello stabilimento.

I ragazzi in visita - che frequentano l'indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica dell'istituto professionale - hanno poi partecipato ad una lezione sul linguaggio Iso, volta ad acquisire gli strumenti per programmare i cicli di lavoro automatici e semiautomatici di macchine a controllo numerico.

Alla lezione ha poi fatto seguito una prova pratica ed infine la visita alla Raccolta tecnica, dove sono esposte oltre 4.000 armi.