Neogenitori sensibilizzati dono sangue

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Ha come obiettivo di sensibilizzare i neo genitori sulla raccolta di sangue il progetto "Alberi per la vita", ideato dall'associazione Amos-Ds, Amici dell'ospedale - donatori di sangue Perugia, presentato presso la struttura di Terapia intensiva neonatale (Utin) dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

Alla cerimonia sono intervenuti il vicesindaco di Perugia Urbano Barelli, il personale medico e sanitario delle strutture complesse di Ostetricia e Neonatologia dirette da dottori Giorgio Epicoco e Stefania Troiani, e il direttore generale Emilio Duca.

"Il nostro obiettivo è di rivolgerci ai neo genitori invitandoli alla donazione di sangue in un momento così gratificante della loro vita, per aiutare quanti hanno bisogno di trasfusioni di sangue" ha detto Paolo Carloni, vice presidente dell'associazione. "Contiamo molto - ha aggiunto - sull'apporto degli operatori sanitari che maggiormente sono a contratto con i neo genitori".