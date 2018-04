Consegnate 3.120 casette ai sindaci

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Sono 3.120, a fronte di una richiesta complessiva di 3.645, le casette consegnate ad oggi ai sindaci delle zone del centro Italia colpite dal terremoto del 2006. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile sottolineando che altre 454 Soluzioni abitative d'emergenza (Sae) sono già state installate ma non ancora consegnate in attesa che vengano completati i lavori di urbanizzazione.

Nel dettaglio, 1.430 Sae (a fronte di 1.825 ordinate) sono state consegnate nelle Marche, 762 nel Lazio dove ne sono state richieste 824, 716 in Umbria e 212 in Abruzzo, dove i sindaci ne hanno chieste rispettivamente 758 e 238. Ulteriori 184 casette sono state ordinate dopo il 27 novembre 2017 dalle regioni Marche (124 Sae) e Abruzzo (60 Sae).