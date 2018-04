Consegna chiavi altre 26 casette Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 APR - Consegnate a Norcia le chiavi di altre 26 'casette' situate in località Madonna delle Grazie.

"Questo per noi è un rito che rappresenta un nuovo punto di partenza per voi che vi riapproprierete della vostra vita - ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno -, scusateci se avete dovuto aspettare molto, ma realizzare circa 600 Sae nel nostro territorio in poco più di un anno, ha significato uno sforzo importante per tutte le istituzioni: Comune, Regione e Protezione Civile".

Presente alla consegna delle chiavi anche il vice presidente della Regione, Fabio Paparelli, che ha sottolineato come "basta recarsi nelle regioni limitrofe e rendersi conto di quanto è stato fatto dalla Regione Umbria". Ha quindi annunciato "che nei prossimi giorni sarà in aula la legge sulla ricostruzione".

Con la consegna di oggi sono 579 le 'casette' consegnate nel Comune di Norcia. (ANSA).