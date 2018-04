Annunciato pacchetto scioperi all'Ast

"Un pacchetto di scioperi congruo, a partire dai primi giorni di maggio", in Ast, è stato annunciato oggi da segreterie provinciali ed rsu di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb dopo il mancato accordo con l'azienda sul tema della piattaforma integrativa.

"Ancora non ci siamo" è quanto si legge in un volantino diffuso dalle sei sigle sindacali. Queste sottolineano che "la discussione ad oggi non ha prodotto i risultati auspicati".

"Riteniamo che oltre ai buoni propositi - scrivono i sindacati -, da parte aziendale c'è sempre una riproposizione del vecchio schema per l'accesso al premio che equivale ad una minima disponibilità ad alzare la cifra fino a 500 euro variabili e riparametrati". Segreterie e rsu giudicano "insufficiente quanto proposto" evidenziando "un chiaro atteggiamento aziendale nel non voler trovare elementi di mediazione e condivisione al fine di ridistribuire un premio, equo, dignitoso e raggiungibile".