Sempre più servizi Numero Umbria sanità

Amplia i servizi offerti il Numero Umbria sanità (Nus) che da strumento per prenotare esami sanitari e visite specialistiche ora diventa anche un servizio per dare informazioni a tutto tondo sulla sanità umbra. Al via anche una campagna di comunicazione ad hoc.

Il Nus è un servizio di contact center telefonico - risponde al numero verde unico e gratuito 800636363 da fisso e da cellulare dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 8 alle 18 - realizzato dalla società Umbra Salute per conto della Regione e di tutte le Aziende sanitarie del territorio per prenotazioni Cup ed oggi quindi anche per avere informazioni "certificate" per accedere ai servizi che il sistema sanitario regionale mette a disposizione dei cittadini.

Un "Nus 2.0" come "ulteriore tappa di crescita del servizio e soprattutto a costo zero" lo ha definito l'assessore regionale alla Sanità Luca Barberini durante la conferenza stampa di presentazione. (ANSA).