Sindaco Todi, 25 aprile fondamentale

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 22 APR - Per il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, Forza Italia, le celebrazioni per il 25 aprile sono un momento "fondamentale, centrale, per le istituzioni locali, degne del massimo rilievo e solennità". Ma le iniziative "non possono essere organizzate da un'associazione, pur rispettabilissima, che 'invita' il Comune perché questo rappresenta tutti". Ruggiano ha così risposto all'ANSA dopo le polemiche legate alla decisione di non concedere il patrocinio per gli appuntamenti promossi dall'Anpi.

"E' il Comune a dovere organizzare le celebrazioni - ha sottolineato ancora il sindaco di Todi - e lo abbiamo fatto organizzando per quel giorno una serie di appuntamenti. Abbiamo invitato tutti, la cittadinanza e le associazioni. Faremo quello che va fatto per ricordare come si deve la ricorrenza".