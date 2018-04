A Norcia verso recupero torre e teatro

"A Norcia, a partire dal 23 aprile, si entra nella fase concreta della progettazione per il recupero del palazzo comunale, della torre civica e del teatro": ad annunciarlo all'ANSA è il sindaco, Nicola Alemanno.

"Dopo avere presentato a Milano il concorso internazionale di idee per il rifacimento della Basilica di San Benedetto - ha spiegato il sindaco - adesso è il momento di pensare anche al recupero degli altri edifici simbolo della città e in tal senso lavoreremo anche per il restauro del museo della Castellina e del complesso monumentale di San Francesco".

Alemanno ha spiegato che il progetto per la torre civica, finanziato da Brunello Cucinelli, "è già sui tavoli dei tecnici comunali e speriamo di potergli dare attuazione quanto prima".

L'imprenditore del cachemire umbro, fin dai giorni successivi al sisma del 30 ottobre 2016, si era impegnato anche per il restauro del monastero di San Benedetto.