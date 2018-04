Residuato vicino basilica Rivotorto

Un residuato bellico, una bomba a mano tipo 'ananas', è stata trovata in un campo incolto a una cinquantina di metri dall'ingresso della basilica di Rivotorto. Poco distante da dove parcheggiano i pullman turistici. E' stata quindi inviata una squadra di artificieri del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Perugia che con la collaborazione dei colleghi di Assisi provvedevano a bonificare l'area e far esplodere l'ordigno.

Il residuato è stato segnalato da un cittadino che segnalato ai militari uno "strano" oggetto metallico. Sul posto è stata subito inviata una pattuglia che ha constatato la presenza del residuato risalente alla seconda guerra mondiale. L'area è stata messa in sicurezza e attivato il previsto protocollo tramite la prefettura di Perugia. (ANSA).