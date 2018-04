Lux Vide, Don Matteo 12 si farà

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - "Don Matteo 12" si farà. A dirlo sono stati Matilde e Luca Bernabei, presidente e amministratore delegato della Lux Vide, società produttrice della fortunata serie tv con protagonista Terence Hill, che ha chiuso il 19 aprile l'11/a stagione su Rai1 volando al 30% di share. "Vogliamo produrre una 12/a edizione di 'Don Matteo' ancora più bella e con dei temi ancora più forti, stiamo pensando a una collezione di tv movie, ma non possiamo svelare il tema", hanno aggiunto i vertici della società di produzione a margine della festa che si è svolta il 19 aprile al Teatro Nuovo "Gian Carlo Menotti" di Spoleto in occasione dell'ultima puntata di Don Matteo 11. La location sarà ancora Spoleto, "ma ci potrebbe essere anche qualche altra località coinvolta", svela la presidente Bernabei, senza escludere che il prete più famoso d'Italia possa girare alcune puntate in alcune parti dell'Umbria colpite dal sisma: "Ci stiamo lavorando, tutto è possibile".