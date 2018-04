Chiudono meno aziende ma calano aperture

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - Chiudono meno aziende, ma scendono anche le nuove aperture: il sistema imprenditoriale della provincia di Perugia apre il 2018 con un tasso di crescita negativo pari a -0,58%, un dato peggiore di oltre il doppio rispetto alla media italiana (-0,25%). E' quanto emerge dall'Indagine Movimprese relativa al I trimestre del 2018, presentata dalla Camera di commercio di Perugia. Per tasso di crescita imprenditoriale la provincia si colloca al 77/o posto.

Nel trimestre sono state create 1.105 nuove imprese, il 10% in meno in un anno. Positivo l'andamento delle cessazioni, che scendono del 4,7%, ma raggiungono comunque quota 1.529, un numero che supera le aperture di ben 424 unità. Tra i grandi settori economici solo l'Agricoltura vede aumentare il numero di imprese (+ 1%). "Anche se tradizionalmente il primo trimestre registra una impasse, ci preoccupa la contrazione delle nuove aperture, superiore alle attese", ha commentato Giorgio Mencaroni, presidente dell'ente camerale.