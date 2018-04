Marini,contributo Atenei a sostenibilità

"Le Università hanno il merito di aver contribuito a far sì che il tema della sostenibilità ambientale uscisse dalla fase della riflessione scientifica ed accademica, per entrare concretamente nei luoghi delle istituzioni e delle politica, di chi insomma ha la responsabilità della programmazione strategica": lo ha affermato la presidente della Regione, Catiuscia Marini, intervenuta al seminario organizzato dall'Ateneo umbro per la presentazione del "Report sullo stato e sulle iniziative per la sostenibilità dell'Università degli Studi di Perugia". Presente anche l'assessore regionale all'istruzione, Antonio Bartolini.

"Da qui, dalle Università - ha detto Marini - è venuto un contributo straordinario rispetto al tema dello sviluppo sostenibile, attraverso la qualità della ricerca scientifica e dell'elaborazione teorica".