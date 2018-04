Chianella, riapre viadotto S. Carlo

"Riaprirà entro metà maggio il viadotto San Carlo sulla Terni-Rieti, mentre proseguono gli interventi sulla galleria Valnerina per la cui riapertura i tecnici Anas hanno informato che si rendono necessari tempi più lunghi": lo ha reso noto l'assessore regionale alle Infrastrutture Giuseppe Chianella che, insieme ai tecnici regionali e dell'Anas, ha compiuto un sopralluogo sulla strada statale 79 bis "Ternana" per verificare lo stato dell'arteria e il programma delle opere previste dopo la chiusura dal dicembre scorso dello svincolo Terni Est e da febbraio 2018 della galleria Valnerina.

"La riapertura della statale è di grande importanza per Terni e per l'Umbria - ha sottolineato Chianella - e perciò mi sono subito attivato con Anas e seguito costantemente la situazione.

Un impegno che ha portato alla ricognizione congiunta nei tratti dell'arteria dove è emersa la necessità di intervenire, condividendo l'urgenza di risolvere la grave situazione innescata dalla chiusura della Terni-Rieti".