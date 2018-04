Olimpiadi: Malagò,aspettiamo un Governo

(ANSA) - TERNI, 17 APR - "Il giorno che si formerà un Governo andrò a parlare per capire da che parte e come si intende procedere. In questo momento non sarebbe serio fare o dire qualsiasi altra cosa": lo ha detto oggi il presidente del Comitato olimpico nazionale, Giovanni Malagò, a margine dell'inaugurazione della nuova sede del Coni Point di Terni, rispondendo ai giornalisti in merito al tema di una candidatura italiana alle Olimpiadi 2026. "Sono mesi che sostengo una tesi ovvia - ha ricordato Malagò -, ma magari ogni tanto qualcuno dimentica il buonsenso: per avere una candidatura forte di un Paese, ed in questo caso noi ne abbiamo tre, serve avere tre componenti che remano all'unisono nella stessa direzione, non uno più forte e uno meno. Gli enti locali e il Comitato olimpico sono fondamentali così come il ruolo del Governo, ma oggi il Governo non c'è".