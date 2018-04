Borse studio Rossini per cultura civica

(ANSA) - TERNI, 17 APR - Sono rivolte agli studenti del quinto anno degli istituti tecnici del territorio le quattro borse di studio messe in palio dalla Fondazione Umberto Rossini, nata nel 2003 a Terni per diffondere la cultura civica e imprenditoriale nelle scuole.

Meccanico, elettronico, costruzioni e progettazione nautica gli ambiti sui quali dovranno vertere i progetti - da presentare entro il 10 ottobre - che poi saranno valutati da un comitato scientifico.

Un'ulteriore borsa di studio sarà rivolta all'istituto europeo che partecipa con il proprio lavoro nel progetto di scambio culturale.

A presentare l'iniziativa i presidenti di Confindustria Umbria, Antonio Alunni, e della Fondazione Rossini, Rinaldo Rossini.

"La nostra missione - ha spiegato quest'ultimo - è di far dialogare le aziende del territorio con il mondo della scuola".