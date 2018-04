Vigile del fuoco ferito a Castelluccio

Un vigile del fuoco di circa 50 anni, umbro, è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro, a Castelluccio di Norcia, mentre era impegnato con una ruspa, nell'ambito delle attività post sisma.

Il mezzo - secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia - si è ribaltato, per cause in corso di accertamento. Sul posto, un'ambulanza e l'elisoccorso Icaro, decollato da Fabriano. L'uomo, in ospedale per accertamenti, non è in pericolo di vita.

Oltre al 118, è intervenuto anche personale Sasu (Soccorso alpino e speleologico) di presidio a Castelluccio.