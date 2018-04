Martedì riunione Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà martedì 17 aprile, dalle ore 9.30.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube (https://goo.gl/GWxLm8) e sul sito istituzionale Alumbria.it.

All'ordine del giorno: mozioni, risoluzioni, atti amministrativi e solo esame.

Seguirà la discussione delle interrogazioni a risposta immediata su Sviluppo del "nuovo manifatturiero", dismissione della centrale termoelettrica Enel 'Pietro Vannucci' di Bastardo, diagnosi, trattamento e cura dell'ipoacusia infantile, lavoratori dello stabilimento di Perugia San Sisto della Perugina - Nestlé, completamento della strada di grande comunicazione E78, bando per l'acquisto della prima casa, progetti realizzati dalla Regione Umbria in Palestina, pascoli fantasma in aree pubbliche montane. (ANSA).