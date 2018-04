Marini a inaugurazione anno studi Onaosi

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - "La storia dell'Onaosi si intreccia in modo profondo con la città di Perugia che ha nel capoluogo umbro, oltre ai collegi, la sede centrale": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenendo all'inaugurazione dell'anno di studi 2017-'18 dell'istituzione.

"Voglio ringraziare tutti i rappresentanti degli organi statutari che, a vario titolo - ha detto Marini -, prestano la loro opera per portare avanti e con impegno, un lavoro a favore dei figli di sanitari che si trovano a vivere situazioni di criticità. L'Onaosi è una fondazione privata senza fini di lucro che, attraverso la forma del contributo privatistico riesce, ancora oggi, a garantire un Welfare attraverso l'offerta di una serie di servizi che rendono effettivo il diritto allo studio".

"Condividiamo - ha detto ancora la presidente della Regione - il lavoro e il programma di ridefinizione della funzionalità del patrimonio immobiliare dell'ente anche per altre finalità, come quelle culturali". (ANSA).