Folla ad anteprima film Terence Hill

(ANSA) - TERNI, 15 APR - Folla di fan e applausi per l'anteprima, sabato sera al Cityplex Politeama di Terni, del nuovo film di Terence Hill, che dopo 20 anni dall'ultima pellicola torna al cinema con "Il mio nome è Thomas", di cui è regista e protagonista. "Quando si pensò di fare l'anteprima, mi furono proposte delle grandi città, tipo Roma o Milano. Io ho detto 'fermi tutti, io la voglio fare a casa mia'" ha spiegato l'attore nel corso della serata. Terence Hill - al secolo Mario Girotti - è infatti molto legato all'Umbria (dove è anche girata la fiction "Don Matteo") ed in particolare ad Amelia, città a pochi chilometri da Terni dove era nato suo padre e dove lui stesso ha vissuto dai 5 ai 10 anni. "Sono cose che rimangono per sempre" ha detto ancora in merito ai suoi anni ad Amelia, ricordando poi che l'incasso dell'anteprima sarà devoluto alla ristrutturazione dei giardini "dove giocavo da bambino". Il film è una storia on the road fra l'Italia e il deserto dell'Almeria, in Spagna ed è dedicato a Bud Spencer.