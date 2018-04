Moretti, processo ricostruzione avviato

"Nelle quattro regioni del Centro Italia colpite dal terremoto sono stati avviati, al 31 marzo, 1.011 cantieri e sono stati erogati circa 100 milioni di euro di contributi. Questo sta a significare che il processo della ricostruzione è stato avviato": a dirlo è Alfiero Moretti, responsabile della Protezione civile regionale, parlando a Spoleto, al convegno sui temi delle nuove tecnologie delle costruzioni e per fare un punto sulla ricostruzione post sisma.

Appuntamento organizzato dalla Regione in collaborazione con gli Ordini professionali.

Moretti ha affrontato anche il nodo delle schede Aedes, ricordando che in Umbria ne sono ancora da compilare circa 1.500. "La scadenza del 30 aprile per la presentazione dei progetti per il recupero dei danni lievi - ha detto - impone automaticamente anche la presentazione delle schede. Adesso è fondamentale la compilazione delle Aedes per avere un quadro definitivo di quanti edifici sono danneggiati e per conoscere l'entità dei danni".