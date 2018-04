Monile e droga in reggiseno, denunciata

Nascondeva nel reggiseno un crocifisso d'oro e una dose di cocaina (0,95 grammi di droga) una romena di 26 anni denunciata a piede libero dalla squadra volante della questura di Perugia dopo un controllo in un parcheggio della zona via Palermo.

La donna era con due tunisini e un palestinese. Secondo quanto riferito dalla Questura non ha saputo fornire una spiegazione "verosimile" sul crocifisso che gli investigatori ritengono sia provento di furto. Di qui le accuse di ricettazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Dagli accertamenti è anche emerso che i due tunisini e il palestinese erano stati già espulsi e sono stati denunciati per inottemperanza al provvedimento. Avviate nei loro confronti le procedure per il rimpatrio.