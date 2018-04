Merkel sarà ad Assisi per Lampada pace

La Cancelliera tedesca, Angela Merkel, sarà ad Assisi, dove farà visita alla basilica di San Francesco, il 12 maggio per ricevere in dono dai frati del Sacro convento la Lampada della pace di San Francesco. Un riconoscimento assegnatole per "la sua opera di conciliazione in favore della pacifica convivenza dei popoli".

All'incontro, durante il quale la Cancelliera terrà una "lectio", sarà presente anche il presidente della Repubblica della Colombia e premio Nobel per la pace, Juan Manuel Santos.

"E' un dono - ha spiegato in una conferenza stampa il Custode del Sacro convento, padre Mauro Gambetti - che auspichiamo alimenti lo spirito programmatico dei governanti volgendolo sempre più alla ricerca del bene comune, dello sviluppo e dei rapporti tra i popoli sulla base dei principi quali la cura della casa comune, la condivisione e l'integrazione".