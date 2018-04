Pallavolo:Perugia a Final Four Champions

La Sir Colussi Sicoma Perugia ha conquistato l'accesso alla final four di Champions league di pallavolo. E' la seconda partecipazione consecutiva per la società del presidente Gino Sirci.

La Sir è stata sconfitta 3-2 (20-25, 25-22, 17-25, 25-21, 15-11) in casa del Lokomotiv Novosibirsk nella gara di ritorno dei playoff ma ha superato il turno in virtù del 3-1 dell'andata grazie alla differenza set.

La final four di Champions si giocherà il 12 e 13 maggio a Kazan.

Nella fase finale della precedente competizione, organizzata al PalaLottomatica di Roma dalla società perugina, fu proprio lo Zenit Kazan ad imporsi nella gara decisiva, alzando la coppa al cielo.